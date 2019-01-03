4大老要蔡總統別連任 鄭文燦：現在喊話說還有點早

2019-01-03 12:22

［記者謝武雄／桃園報導］總統府資政吳澧培等四位親綠大老今天發表公開信，呼籲蔡英文總統不要競選連任；對此桃園市長鄭文燦受訪時表示，目前距離總統大選還有13個月，相信黨會有智慧、非常周延審慎考慮總統選舉，事實上黨內有總統初選機制，會有各種意見表達，所以現在喊話，說誰能選誰不能選喔，還有點早，畢竟總統任期還有1年半。

鄭文燦說，目前最重要的是政務、黨務改革，其中政務要革新，需要大破大立貼近民意，讓人民生活得到改善、讓人民有感，拼經濟、拚建設、拚民生、顧台灣這才是興革的方向，也是最重要的方向；至於黨務的重建也是一樣，需要以黨府院一體，讓黨能夠清楚表達基層第一線民意，讓政黨生命回歸到基層，黨務應該要蒐集各方民意作為執政輔佐，通過這次黨的改組再造，應該要讓大家能夠重新找到自己的基礎。

鄭文燦也提到，第3才是選務安排，畢竟選務需要安排總統、立委選舉，還有13個月才要選舉，還有一段時間，應該整個團隊、整個黨都會做深思熟慮，會做最好安排；選務的安排應該會落在今年上半年，因為還有一段時間，這件事情需要用智慧周延考慮，並不適合用喊話的方式，不過各種意見都會受到尊重，但也會去瞭解不同訴求的重點在哪裡？

吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、前中研院院長李遠哲今天共同發表「誠懇呼籲蔡總統不要競選2020年連任」公開信，呼籲蔡總統放棄連任。

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