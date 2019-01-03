馬英九舉蘇南成等案例 怨當年外界質疑他搞「政爭」

2019-01-03 12:15

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午接受廣播節目專訪時，被問到當年總統兼任國民黨主席時發動「九月政爭」，開除前立法院長王金平黨籍往事時，舉前國大議長蘇南成當年推動修憲延長國代任期，也被國民黨開除黨籍等案例，質疑外界為何不說也是「政爭」，只有他才是搞「政爭」？

馬英九指出，當年蘇南成推動國大修憲延任，舉國譁然，當時的總統兼國民黨主席李登輝也不認同，要求國民黨中央考紀會開除蘇的黨籍，前國民黨政策會執行長林益世等人涉收賄案件，國民黨也都採取開除黨籍或停權處分，處理的標準與方式與王金平案一樣，另像前民進黨不分區立委邱彰違反黨團投票必須亮票規定而被民進黨開除黨籍，也都是一樣的狀況，「為何這些事情都沒被說政爭，我這件事就被說政爭？」

不過，對於主持人詢問如果時光倒退，會如何處理？馬英九說，大是大非的問題，他當然不會改變，因為立委不能關說司法，「但處理過程可以再緩和、細膩一點」，他並強調自己如果與王金平有仇，當年為何還要提名王金平續任第3任的不分區立委，他在回憶錄中還幫王金平辯護不是「藍皮綠骨」，卻老被外界說「政爭」，「我很無奈」。

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