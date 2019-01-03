政院加強犯罪被害人保護方案修正通過

2019-01-03 12:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天主持院會，聽取法務部就報告「加強犯罪被害人保護方案之檢討與策進」，法務部指出，犯罪被害人保護涉及衛生福利、警政等相關部會權責，各部會應以方案做為平台，提供被害人周延而多元之服務。

法務部自106年下半年起，依據司法改革國是會議相關決議，並參考歐盟理事會「犯罪被害人最低服務標準」及近年來被害人反應的需求，研修「加強犯罪被害人保護方案」，這次方案修正是依被害案件發生後，被害人需求的發展而重新架構，讓被害人從第一個接觸的專業人員起能獲得充分的資訊，而後在相驗、訴訟過程中，獲得相關機關或人員的協助，並且提供生活重建協助，最終的目標是要協助被害人復原。

這次「加強犯罪被害人保護方案」的修正主要有10項，包括主動提供保護與訴訟權益資訊、即時協助、落實人身安全及隱私權保護、賦權被害人參與訴訟、對特定案件提供特別保護措施等。

賴清德表示，為做好被害人保護，方案也強調工作人員訓練的重要性，還有在政策上定期檢討與協商的機制。保護因犯罪而受到傷害的民眾是國家的責任，犯罪案件不只讓被害人受到傷害，也影響原本的家庭結構，政府應以同理心根據被害人的需求，採取相關措施，以回應被害人的需要。

賴揆說，這項保護方案從「案件進程」與「保護需求」的不同階段，提供被害者所需要的「保護與訴訟權益資訊」、「即時協助」、「訴訟陪同、協助」，以及後端的「復原與修復」，感謝羅政務委員秉成邀集司法院及法務部、內政部、衛福部、勞動部等12個機關，共同協力完成本次的修正，請妥善執行，並提供有溫度的服務。

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