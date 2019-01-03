美台研擬亞洲宗教自由峰會 外交部：盼今年上半年舉辦

2019-01-03 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國去年舉辦首次全球部長級宗教自由會議，外交部去年並證實，美國也有意在台灣舉辦宗教自由會議，我方歡迎且將爭取辦理機會。外交部今天並進一步表示，希望能夠在今年上半年舉辦，惟確切日期、合作單位以及美方參加人士均尚在討論中。

美國去年7月舉行史上首次部長級全球宗教自由會議，由國務卿龐皮歐親自主持，副總統彭斯發表演說，80國民間代表、宗教領袖、包括超過40國外長出席。台灣列名理念相近國家受邀與會，也派出大使級的駐美代表高碩泰率團參加，但台灣官方事前事後均對此事保持低調。

外交部去年11月在立法院備詢時證實，美國希望在亞洲地區舉辦宗教自由會議，也認為台灣相當適合辦理此會議，雙方就此議題交換意見，台灣也表示將爭取這樣的機會。

外交部北美司司長姚金祥今天出席例會，回答提問時則說，去年在該會會中和會後，我方都和美方討論是否在台灣舉辦宗教自由會議的議題。姚金祥說，我方希望能夠在今年上半年舉辦，但是確切的日期、美方來台參加的人士或是要和哪些非政府組織合作等細節，都還在討論中、尚未定案。

另，台美TIFA停開兩年，姚金祥今天談及此事也說，恢復會談一直是我方的目標。且TIFA是次長級會議，如果沒有次長級官員開會就不能稱之為TIFA ，但過去兩年都有代理助理貿易代表層級來台，雙方還是在架構下討論議題，希望今年爭取恢復會談。

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