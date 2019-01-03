中國黑心醫美來台執業 綠委籲「別貪小便宜」

2019-01-03 12:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委邱泰源、林靜儀、吳焜裕等人今共同召開記者會，直指近來有中國人士來台利用直銷方式，進行黑心醫美行銷與醫療，號稱500元就可以現場學習，在路邊就縫雙眼皮等醫美行為，但相關從業人員資格、器材與場地都不符台灣法規，還可能引發感染。林靜儀說，台灣有一大批受過長期專業訓練、領有專業執照的醫師，民眾不找這種，反而相信路邊來的醫師，讓他們在自己臉上動刀，「我們真的不理解這是什麼邏輯」。

林靜儀強調，台灣的醫美有「特管法」專門管理，目的就是提供民眾更好的服務，且台灣醫療水準長期受世界各國肯定，醫師受訓多年、還要考取醫師執照，民眾不找這種，卻要找非法醫師動刀，呼籲移民署應提供具體檢舉資料讓民眾周知，把非法業者趕出去。

民進黨立委吳焜裕說，過去看過很多國內婦女為了豐胸、做義乳，卻因使用便宜醫材而發生嚴重後果，呼籲國人不要貪小便宜、參與直銷的醫美或是接受未經政府認證的醫美活動，不僅可能傷害別人、還有可能觸法。

衛福部醫事司副司長廖崑富說，未取得合法醫師資格就執業的人，可能違反醫師法第28條，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科罰金30萬元以上、150萬元以下的刑期。

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