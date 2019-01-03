蔡總統祭經濟紅利分弱勢 國民黨團：政策買票！砍總預算

2019-01-03 11:51

［記者陳昀／台北報導］蔡英文總統發表元旦談話時指出，過去兩年經濟成長、稅收超出預期，已要求政院儘快擬定具體方案，讓收入較少的民眾優先分享紅利；立法院國民黨團今天為此召開記者會，質疑年金改革時就說財政部好，如今為了挽救低迷聲勢、佈局2020就變稅收超收，根本是打腫臉充胖子，病急亂投醫，「總預算會多砍一點」。

「病急亂投醫！」國民黨立委賴士葆質疑，財政部長蘇建榮先前備詢時被問及如何處理超收稅款，曾說要拿來還債，為什麼砍年改就錢不夠，政策性買票就變成經濟成長、有剩餘款？以為撒銀子就能拿到選票？他說，這招沒有效，總預算會多砍一點。

立法院國民黨團書記長曾銘宗指出，103年度稅務超收721億元，舉債1911億元，104年度超收1457億元，仍舉債760億元，105年度超收938億元，舉債1172億元，106年度超收536億元，舉債830億元。

他表示，截至目前，中央已累計5.3兆公共債務，地方政府合計也有7257億元債務，換算每位民眾舉債22萬元，財政根本無法負荷。

曾銘宗說，蔡總統在這個時間點提出這項政策，這就是政策買票，否則為何不編入總預算或前瞻二期預算？政策是一次性還是延續性，財政部也完全不清楚，顯然蔡事前沒有諮詢相關部會意見，就是架空行政院與相關單位權責，相關預算到立法院，國民黨團將全力把關。

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