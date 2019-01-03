親綠四大老籲蔡英文別連任 醞釀1、2週以上

2019-01-03 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨在去年九合一選舉大敗，親綠的4位大老總統府前資政彭明敏、統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲、長老教會牧師高俊明今天發表公開信，嚴肅呼籲蔡英文不要參選2020年總統連任。知情人士今天透露，選後綠營基層就有不少聲音要求蔡總統不要競選連任，這封公開信已醞醞一段時間，至少有1、2週以上。

彭明敏幕僚表示，選後就有不少彭教授的朋友呼籲彭明敏應公開要求蔡英文不要競選2020年的總統，主因是大家都對蔡英文這2年半來的決策風格與執政很失望，許多獨派人士認為蔡英文不應該競選連任，應該利用這1年多來授權新閣揆好好做出執政成績。

知情人士說，4位大老的公開信其實已經很清楚，意味著蔡英文的執政已無法取信於獨派。

4大老在公開信提及，蔡英文若繼續做連任大夢，可以斷言，綠營中一定有人起而爭鋒，屆時他們不得不支持另一組候選人。「綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔。」

被詢及另一組總統候選人是誰？這位人士說，未來若行政院長賴清德參選總統，他們當然會支持，但這會造成兩敗俱傷，不過，以賴揆的個性，若蔡英文堅持競選連任，賴清德應不會選2020。

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