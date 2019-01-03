首個政見主攻觀光 陳思宇批：暖冬旅遊補助北市立委沒站出來

2019-01-03 11:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選形成「三腳督」，競爭激烈，柯家軍的無黨籍參選人陳思宇今日召開政見記者會鎖定觀光產業，主張結合大型都市計畫，打造大稻埕與大龍峒成為人文觀光的雙子星，陳思宇砲火瞄準中央立委，她批評交通部觀光局推出暖冬旅遊補助方案，卻沒有一位台北市立委站出來，並強調她有絕對專業與努力，在立院為觀光業盡一份力。

陳思宇今早偕同北市旅行公會理事長吳志健召開記者會，說明政見內容。吳志健指出，北市有豐富的人文歷史與便捷交通，因此國內外旅遊輕易在北市旅行，他希望結合北北基宜，甚至擴大到桃竹苗，串連起北台灣旅遊地圖。

曾任10個月北市觀光傳播局長的陳思宇先是細數任內政績，強調北市今年旅客突破980萬人次，CNN票選最後國際旅客歡迎城市北市排第17名，但她也發現北市旅遊結構轉變為自由行旅客增加，與團客比例是7比3，因此最原始的旅遊推廣例如十大觀光景點，對旅客已沒有吸引力。

陳思宇主張，配合大型都市計畫推動觀光，打造大稻埕與大龍峒變成人文的雙子星，創造台北觀光新鮮感也提升重遊率，激發旅客在北市住宿。例如大龍峒有保安宮加上孔廟，有許多宗教資源，可以大力宣傳，大稻埕則有許多歐美旅客，結合文化與宗教進行深入推廣，也讓公、私合力推廣觀光。

陳思宇說，她日前到大稻埕拜票，有個攤販阿姨向她反映，傳統市場沒人來買菜也沒有遊客，因此正進行都市計畫的大龍峒公宅的大龍峒市場可以轉型為士東市場，除了具有買菜功能，還結合美學，吸引遊客。

至於士林觀光，陳主張發展為大陽明山觀光系統，她說，士林有外語學校，還有陽明山豐富的生態資源，市府可以將美軍宿舍並整合在地的文化資源，例如美國國慶或耶誕節，營造節慶氛圍，成為觀光新景點。

陳思宇強調，觀光透過在地化、產業化、國際化三個方式，利用深入旅遊帶動觀光產業，並以專屬品牌故事行銷商圈與店家，公私合作，一起賺錢。

吳志健提到，觀光業消沉也面臨困境，希望陳思宇利用自己的地方經驗，帶到中央一起努力打拼。陳思宇也附和，表示北市觀光產業確實消沉太久，暖冬旅遊補助方案一開始北市被排除，卻沒有任何北市立委站出來說話，還有許多觀光法令需要修改，她有絕對專業與努力，希望選民讓她在立院為觀光盡一份力。

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