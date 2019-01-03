賴清德娶媳外一章 低調到花店送不出花

2019-01-03 11:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院長賴清德的大兒子賴廷與日前結婚，賴家辦喜事低調保密到家，外界原初以為是晚上宴客，有家花店接獲顧客委訂送花祝福，結果喜宴已在當天中午舉行完畢散場，讓花店老闆當場傻眼大呼怎麼辦？成了婚宴外趣事一樁。

賴清德大兒子婚禮是在去年（2018）12月30日結婚，早上迎娶、中午在晶英酒店舉行婚宴；不過，賴清德娶媳婦喜事極低調保密，許多政要與昔日重要幕僚不知情，沒有接到喜帖「炸彈」，前1晚才從媒體報導獲知，而知悉的好友及辦宴婚飯店，也是很有默契未多作透露，讓外界原初以為是晚上宴客。

花店老闆說，客人委訂告知是晚上宴客，他還怕說送花的賓客多，太晚送就沒有地方擺，當天30日下午4點提早送至晶英酒店，結果「晴天霹靂」被告知婚宴已結束，早就空空散場，若是貿然送到賴宅也是失禮，更何況賴院長可能婉拒，讓他當下不知如何是好，開店以來首次發生這種送不出去的冏況。

由於30日是農曆大喜之日，花店老闆忙到未注意中午媒體就有報導賴家婚禮，委訂的顧客也未告知，他只好再把「送不出的花」載回店裡，將情況告知顧客，顧客再口頭向賴院長傳達祝福心意。花店老闆幽默說，花材都是現有材料可以重新插送，不致於有損失，只是由此事顯見「賴院長真的低調到不行！」

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