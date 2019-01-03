頻爭曝光 陳炳甫：塑造支持陳思宇就是支持柯P氛圍

2019-01-03 12:09

〔記者郭安家／台北報導〕雖然近日2份民調呈現，台北市立委第二選區（士林、大同〉補選「柯家軍」參選人陳思宇在「三腳督」中墊底，但國民黨參選人陳炳甫今接受POP Radio廣播節目主持人黃暐瀚專訪時說，強調陳思宇實力不容小覷，因柯在該區開出4成得票，陳思宇一路跟台北市長柯文哲曝光，塑造「陳思宇當選就是柯P未來的總統之路。」

陳炳甫也認為可以來辯論，立委職務要有高度討論國際關係、兩岸等國家議題，而非單純辯論，陳思宇因職務之便熟悉的觀光經濟等議題；還是要拉高議題高度。談到自己政見，他說，公托由中央補助地方，國民教育延伸至5歲；重新修正長照2.0；及加快捷運民生汐止線興建，若民生社區居民不願設站，可採先蓋路線、後設站的模式。

談到選舉，陳炳甫說，2016立委選舉時民進黨姚文智拿10萬票，當時投票率為69%、開出18萬票，外界評估立委補選投票率約4成、總票數10萬左右，搶4萬票就會贏、4萬5千票最穩。柯文哲在市長選舉時，大同士林區分別開出46%、 41%的票，都超過4成，雖然柯文哲不是陳思宇，但柯文哲第一次幫陳思宇直播，陳的民調就從10%上升至15.5%。

陳炳甫表示，沒有小看陳思宇，柯P接下來會用不同方式幫陳思宇，甚至會有網軍、柯友，塑造出氛圍「支持陳思宇就是支持柯P，陳當選就是柯P未來的總統之路」，用種種方式把支持柯的朋友引出來；柯的陸軍像民兵，平常在士農工商，主帥呼喊時，就會泉湧而出。他說，陳思宇一路跟柯P曝光、積極曝光，未來民調還會再高。

至於大同士林區有多少柯粉？陳炳甫說，還看不出來，但看市長選舉結果，非常驚人，這次2區的投票率應該會高於4成以上。 談到陳思宇攻擊性選戰策略，柯曾幫腔說「不然是要打坐嗎？」陳炳甫說，柯可能成為未來國家領導人，希望柯能比照帶領柯家軍打正面選戰，也希望柯家軍要有柯選舉時不口出惡言一樣的風範。

國民黨立委參選人陳炳甫今接受POP Radio廣播節目主持人黃暐瀚專訪時說，強調陳思宇實力不容小覷，因柯在該區開出4成得票，陳思宇一路跟台北市長柯文哲曝光，塑造「陳思宇當選就是柯P未來的總統之路。」（資料照）

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