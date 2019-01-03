獨派4老發聲籲小英放棄連任 游盈隆：正是我的心聲主張

2019-01-03 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（3日）總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人發表公開信，呼籲蔡英文不要參選2020年總統連任，被外界視為逼宮，宣布參選民進黨黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這正是他的「心聲主張」。

獨派4名大老，總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲發表公開信，建議總統蔡英文放棄2020年爭取連任，引發各界議論；民進黨主席候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書呼應，「請蔡總統放棄競選連任，正是我一路走來的心聲主張。」

游盈隆在臉書表示：「你可以不喜歡游盈隆，你不能不愛民進黨」，他認為船要沉了，大家不想同歸於盡，那就應包容一下你不喜歡的游盈隆，讓他帶領這艘船不讓它沉下去 ，游盈隆強調放下成見支持他，為的是挺一個民進黨 ，「一個會贏的民進黨才有存在價值。」

游盈隆指出：「今天有黨內民主前輩，我最尊敬的前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、資政吳澧培、中研院前院長李遠哲等四人，公開聲明請蔡總統放棄競選連任，正是我一路走來的心聲主張。」

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