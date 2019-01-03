獨派大老籲放棄連任 蔡：此時表達台灣人心聲更重要

2019-01-03 11:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府資政吳澧培等人發公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。蔡總統說，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，今天發出公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。

蔡總統今天透過臉書指出，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。昨天她回應中國國家主席習近平的談話，已經翻譯成英文。請大家一起把以下圖片、文字分享給世界各地的朋友，讓更多人聽見台灣的聲音。

她說，我們始終未接受「九二共識」，根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。我要重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

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