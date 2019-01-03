綠營4大老籲小英棄連任 蕭美琴：回到10年前網內互打

2019-01-03 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕2018年民進黨在地方選舉大敗，總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人今天發表公開信，呼籲蔡英文不要參選2020年總統連任。對此，立法委員蕭美琴說，感覺回到2007至2008年的氛圍，「網內互打誰比較綠？誰比較獨？」

蕭美琴在臉書上表示，當年紅杉軍的海嘯崛起，四分五裂中，她也莫名其妙被貼了中國琴的標籤，深深體會了互打的可怕，後來馬英九穩穩執政8年，讓台灣經濟對中國的依賴達到前所未有的程度，如今執政有不完美、有錯誤，很多人罵改革太躁進，也有人嫌改革太慢，現在正是盤點調整後再往前走的時刻。

她指出，對外關係上，蔡總統始終堅持台灣的主權，沒有在內外壓力下做出讓步，戰略上更強化我們和美日南向等周邊國家的關係；此時中國不但武力佈局、更用網路假新聞和金錢介入操弄國內政治。

蕭美琴說，昨天總統剛宣示面對中國要強化資訊安全、民生經濟、民主體制的防線，並重申守護主權與民主的堅持，今天蔡總統被自己大老射箭，雖然重傷還是要撐著面對中國的萬劍齊發。蕭美琴強調，當家不容易，千斤萬擔的重量不是她這個後山的地方民代能夠體會，此時發洩所有的失望與不滿後，支持者期待的不是一蹶不振的碎裂與逃避，而是面對全球政治經濟環境的劇烈變動，民生經濟的振作與守護台灣堅持的力量。

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