國軍寒假戰鬥營 召1290人體驗

2019-01-03 11:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日舉辦今年度全民國防教育「寒假戰鬥營」活動公開抽籤記者會，今年共辦理14個營隊，共有1770名青年學子報名，並在今日抽出1290人。有趣的是，今年也邀請過去曾參加戰鬥營、現於國軍服役的官兵代表抽籤。國防部表示，藉此舉印證戰鬥營活動，確實對國防理念的扎根與愛國意識的提升有所助益。

曾報名參加金門戰鬥營的航特部空訓中心中士林仁婷，在13年前參加金門戰鬥營，她回憶，當時是家人報名因而參加，當時她未有搭機經驗，也覺得上午6點要參加活動，對於上午9點上課的大學生而言也太緊湊，但這五天行程讓她難忘。

空軍七聯隊上尉飛行官高慈妤也說，她在民國97年參加暑期航空戰鬥營，當時看到雷虎小組等展示，心中只有震撼二個字形容，因此打從心裡決定從事飛行工作。她大學學測完報名空軍官校，畢業前也通過空勤體檢，現在穿上這身軍服也非常驕傲。她也說，如果也嚮往翱翔天際者，歡迎加入。

政戰局文宣心戰處長樓偉傑表示，今年「寒假戰鬥營」在不影響戰訓本務的原則下，辦理14個營隊，召訓人數1290人，其中國防大學國防科學基礎科技實作研習營共30人，因招收對象以對相關科系具趣志學生為主，由營隊採自行招生外，其餘各軍種、國防大學辦理的13個營隊錄取學員，統一從網路報名人員中以電腦隨機抽出。

根據國防部統計，自民國107年12月24日報名截止，共有1,770位學生報名，除了國防大學國防科學基礎科技實作研習營外，本次抽出北部戰場抗壓體驗營等13個營隊、16個梯次網路報名員額，共計1,260位正取人員、510位備取人員名單，將於1月7日公布於「政戰資訊服務網」（https://gpwd.mnd.gov.tw）及「全民國防教育全球資訊網」（https://aode.mnd.gov.tw）。

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