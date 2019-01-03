評兩岸關係 韓國瑜拋「兩個不要懷疑」

2019-01-03 11:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文與中國國家主席習近平，昨天分別對兩岸發表重要談話，高雄市長韓國瑜比較認同誰？他今天受訪時，首度拋出「兩個不要懷疑」，闡述當前兩岸關係。

韓國瑜今天上午前往高雄市農會訪問，媒體詢問他說，蔡英文與習近平昨天的談話，他比較認同誰？

韓國瑜表示，這個問題很尖銳，他認為很多政治人物表述兩岸關係是「滑過去的，沒有講的非常露骨，透徹」。

韓國瑜說，台灣的天空有「兩個不要懷疑」，你可以懷疑太陽明天會不會從東邊出來，但你不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心，這是第一個不要懷疑。

他說，第二個不要懷疑，是台灣人民可以懷疑太陽明天會不會從東邊出來，但不要懷疑台灣人民追求民主與自由的決心。

韓國瑜強調，現在這兩個不要懷疑，一直不停的碰撞、磨合、消長，我們參與政治活動，我們的根、我們兩隻腳，都站在台灣這塊土地，我們怎樣小心翼翼的處理這個關係，這對台灣人民來講，是生死大事。

韓國瑜說，所以他拋出「兩個不要懷疑」，讓政治活動者與廣大人民共同去思考，今天我們處境是多麼困難，不是在這裡根據你自己的情感，你自己解讀歷史，或者從自己角度去思考，「不是這樣的，這是 2300萬台澎金馬人民要去面對的」。

韓國瑜指出：「台灣上空有這兩個思潮不斷碰撞，我把他提出來，但我沒有解答，而是讓大家共同思考。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/