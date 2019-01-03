政壇大咖助陣 陳思宇：何志偉可找小英、陳炳甫找吳敦義

2019-01-03 11:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選如火如荼進行，民調稍落後的「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇昨晚與台北市長柯文哲合體，在臉書開直播，拉抬聲勢，對於對手民進黨參選人何志偉、國民黨參選人陳炳甫如何拉抬聲勢，陳思宇建議，陳炳甫可以找國民黨主席吳敦義，民進黨也有四大天王，何志偉或能找總統蔡英文站台。

擔任台北市觀光傳播局長10個月的陳思宇，利用其觀光經歷，今日提出首個政見便是以觀光政策為主軸，並邀請台北市旅行公會理事長吳志健，一同召開記者會闡述政見內容與理念，會後接受媒體訪問。

談到昨晚與柯文哲合體直播吃小吃，媒體詢問後續是否還有合體計畫，對此陳思宇說，都會持續進行，昨天是第一次帶柯市長一起品嘗她最喜歡的小吃，藉由吃小吃聊地方政策，並提到需要中央協助時候就是她出現時間，因此也會持用這種方式讓大家認識她。

媒體也問到與柯合體，民調似乎有回升，陳思宇則說，她要做不是民調第一，是選民心中的第一，因此提出具體政策，讓選民知道她有執行力，告訴大家她是最好的立委人選。

陳炳甫昨合體國民黨中央委員連勝文拜票，何志偉則是孤軍奮戰型，鮮少找大咖助陣，對此陳思宇認為，國民兩大黨的資源很多，陳炳甫找完連勝文，可以再找吳敦義，民進黨也有四大天王，或許能找蔡英文，而她也持續努力說她該說的、做她該做的。

媒體提到民進黨前立委羅文嘉批評，白綠藍三陣營都推派政二代候選人，重視家族利益使得立委補選淪為綁樁，對此陳思宇則表示，她很欣賞羅文嘉，也是新聞局前輩，對於她的家族網路有許多資料，不用她多說，羅的批評或說法就留給大家評斷，她會用具體政見訴諸選民，讓選民看到她的條件。

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