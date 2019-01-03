九二共識「一中」指中共？民調：逾8成不接受

2019-01-03 11:09

〔記者謝君臨／台北報導〕中國國家主席習近平昨發表談話，一再強調「國家統一」，並首度提出探索「兩制台灣方案」，對此，總統蔡英文強調，台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。根據民調顯示，逾8成民眾無法接受「九二共識是一個中國（中華人民共和國）原則，沒有中華民國存在的空間」。

兩岸政策協會今發布「民眾對1992年兩岸兩會會談看法」民意調查結果，由兩岸政策協會理事長譚耀南主持，邀請台灣民主基金會副執行長顏建發教授、台灣師範大學政治學系范世平教授、台灣智庫諮詢委員董立文教授，以及成功大學政治學系周志杰教授進行座談。

調查結果顯示，45.1%民眾認為兩岸之間沒有九二共識，僅32.6%認為九二共識存在；對於九二共識的內容，55.5%受訪者表示不清楚，認為清楚者佔40.2%。

對九二共識的認知內容，44.4%認為「兩岸是不同的兩個國家」，20.9%認為「兩岸是同一國家尚未統一的兩部分」，20.6%認為「兩岸各自宣稱代表整個中國」，僅有7.1%認為「中華民國是中華人民共和國的地方政府」。

值得注意的是，逾8成民眾無法接受「九二共識是一個中國（中華人民共和國）原則，沒有中華民國存在的空間」」，但有54.2%民眾認同「九二共識就是一中各表，一中就是中華民國」。

另，在九二共識與經濟發展的議題方面，近6成5民眾不支持「根本不需要知道九二共識的內容，只要認同九二共識能帶來經濟發展就好」，也有81.2%民眾不接受「九二共識在推動經濟發展的同時，會矮化中華民國的主權，淪為中華人民共和國的地方政府」。9成以上選民支持政府在推動經濟發展的同時，更應該維護國家整體安全利益。

本調查於2018年12月27日至28日進行訪問，成功訪問1081位成年人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%，調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

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