獨派4大老籲蔡放棄連任 網友：國家存亡之際來搞背刺

2019-01-03 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在去年九合一選舉大敗，各界關注蔡英文總統的下一步。總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人今天發表公開信，呼籲蔡英文不要參選2020年總統連任。然而，此公開信卻被網友一面倒砲轟，認為這根本是「國家存亡之際來搞背刺」。

在公開信被轉載到PTT八卦版後，引來許多網友的批評，痛批這4人根本是「豬隊友」、「反指標四老頭」，「人民表示為什麼要聽你的啦」、「不退休整天鬧」、「獨派害死民進黨」、「蔡英文到底得罪誰，一直被背刺」、「國家存亡之際來搞背刺」、「他都反對九二共識了，再進一步是甚麼，宣戰嗎？」

在自由電子報該新聞的留言區，許多網友也對此相當不以為意：「你們出來選連小英都不如啊」、「真的很沒有膽，只會扯後腿」、「一群只有理想，不顧現實的老台獨」、「選不選不是你們幾個說了算」、「一群老沙豬」。

更有網友直言：「一群不敢和中國正面交戰的嘴炮老綠，如果你們真的有市場，為什麼當初選上的不是你們？一個個都只想當太上皇指點江山，然後靠一個女人幫你們把屎把尿」。

更有網友幫蔡英文講話：「執政前大家一起喊著改革！現在年金改革、黨產追討、勞基法改革、空污改革非核家園落實陸續落實，現在遇到反彈就全部是小英總統的錯？不幫忙想想推動褔國利民政策扳回一成，腦袋裡只想著選舉？誰敢把政權再交給你們這些人推薦的候選人身上才有鬼！」

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