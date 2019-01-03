習近平新定義「九二共識」 柯文哲：叫牌越兇 局面只會越差

2019-01-03 10:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國國家主席習近平昨對台談話大篇幅提「一國兩制」，多次提「統一」。對九二共識，他說是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。總統蔡英文昨親上火線回擊，不接受北京定義的九二共識。

台北市長柯文哲今早在市長室外接受媒體聯訪，談到習近平談話把九二共識定義的更明顯，會否此後九二共識在台灣是無法再適用的名詞？柯表示，其實我覺得他們昨天對九二共識有更清楚的定義，我也覺得這還是沒有被台灣目前主流民意接受，所以雙方離心靈契合還有一點距離。

至於會不會因此增加城市交流困難？柯重申，總是有善意才有交流，有交流才會增加善意，這叫雙方都有堅持，這當然是僵局，所以他主張要交流，總是有交流就會帶來善意，有善意比較容易突破僵局。

但習近平講話沒有模糊空間，這是釋出善意嗎？柯說，習只是表達立場，他剛講過，雙方都有立場、都有堅持，所以才需要去協調。

對於台灣應不應該停用九二共識？柯強調還是要增強自己的實力，他還是那句話「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，談判桌上國際場合，還是實力原則，如果我們經濟不行、國防不行，也沒有辦法上牌桌跟人家叫牌。

媒體追問如果中國邀請他去談，會去嗎？柯對此笑說：「不會是我吧！」不過他還是覺得要有善意、有交流，才有辦法突破僵局，「如果大家都開始叫牌，越叫越兇，越僵，我看局面只會越來越差。」

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