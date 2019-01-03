香港民主派人士警告台灣 切勿相信習近平「一國兩制」

2019-01-03 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨天在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話，強調一國兩制是實現國家統一的最佳方式，並提議兩岸展開民主協商達成和平統一。香港有不少人向台灣喊話，「一國兩制」根本就名不符實，台灣人應該引以為鑑。

《自由亞洲電台》報導，香港的主權交還中國已經21年，但香港特首普選卻遲遲未能實現，民主不斷受到北京打壓，北京還以各種方式干預香港事務，「一國兩制」情況越來越差，使得香港人質疑北京不再尊重中英聯合聲明和基本法的承諾。

提倡港獨的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒指出，如今，香港政治的不同範疇都受到北京控制，最近兩屆政府提出的政策更與北京政權的利益一致，若台灣相信一國兩制，「那麼它的領導人都必須以中華人民共和國的利益為大前提，等於變相交託給一個腐敗的政權」，他認為，台灣本身已有一套民主制度和自己的軍隊，「我相信台灣不會那麼愚蠢去歸順於一個極權的國度」。

香港特首林鄭月娥去年曾聲稱，「一國兩制」在香港取得成功，但年輕時曾在台灣修讀法律的香港人郭卓堅以梁振英涉貪一案最後未被律政司起訴為例，指出香港已經喪失司法獨立，「以前香港的法律是很公正的，律政司要告政府的人一定要找外判大律師來給意見，現在的情況就是：我講了就算，不告就不告」。

習近平昨日喊話願意在「一個中國」、「九二共識」原則上與台灣各界對話，但郭卓堅認為，一國兩制在台灣根本沒有市場，「九二共識就是兩岸一中各自表述，求同存異，可是北京在國際間老是打壓中華民國，什麼是統一？統一就是大家對等的談判」。

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