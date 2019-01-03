大巨蛋今審查 林洲民爆粗口嗆喬蛋者…

林洲民今天凌晨發臉書再度重申，他被告知「再如此審查下去，遠雄集團對外的售價會有天文數字的價差！」讓他不滿，大巨蛋都審，無關遠雄集團轉賣其他團隊的售價，當下想在市府會議中，其他4個局長面前大罵「For the sake of Universal Common Knowledge」、「發球」。（記者鍾泓良攝）

2019-01-03 09:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市設計審議會再審查大巨蛋，遭傳因大巨蛋案被逼退的前都發局長林洲民今天凌晨發臉書再度重申，自己「被請辭」的理由是，「林洲民離開，大巨蛋都審可以比較容易通過，也被告知「再如此審查下去，遠雄集團對外的售價會有天文數字的價差！」。

林洲民在臉書上透露，大巨蛋都審，「無關遠雄集團轉賣其他團隊的售價」，他在兩個星期前的市府會議中，當著其他4個局長面前，並沒有直接回應；「我其實，當天想說的是：For the sake of Universal Common Knowledge，發球，遠雄對外售價和都發局審查有任何關聯嗎？！」，而這些字句皆暗示英語髒話「Fxxk you」

林洲民表示，自已臉書近幾天以簡體中文和我喊話的訊息一再出現，「我，公開的說，我很不能接受暗黑的留言」，他公開說，「罩友友們退開，台北是我的家，這是我的台北市，我人在這，我的家人在這裡，我也會死在這裡！」

林洲民說，大巨蛋容留人數請市民監督，表示不能放水，也提到都審會自己精神會在，「當然，我如果人在，放水二字，是絕對不會出現在柯P和我的字典」、「台北市民，我們一起，發球吧！以上，台北加油！」

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