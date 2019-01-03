抓出習談話這些漏洞 苗博雅大酸「你怎能不愛習大大」

2019-01-03 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平昨日在「告台灣同胞書」40週年紀念會並發表講話，定調「九二共識」為在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。對於習近平的談話，台北市議員苗博雅投書媒體，大酸「你怎能不愛習大大」。

苗博雅投書《蘋果日報》指出，習近平稱中國人民想把解決台灣問題作為歷史任務，苗質疑沒有公投、沒有民主、沒有投票表決，「中國共產黨怎麼知道中國人民的民意呀」。習近平稱提出一國兩制的科學構想，苗博雅則提出香港的例子，怒批一國兩制是靠不住的芭樂票。

至於習說「中國人不打中國人」，苗博雅則提出西藏人、新疆人的例子，就算放棄抵抗也被種族清洗。而習說要全心全意為「台灣同胞辦實事」，苗博雅則酸，台灣同胞想好好做人做事，就要先以身為中國人為榮。

最後苗博雅認為習近平的論調又是說謊、又不許別人戳穿，「打著紅旗演繹極右」，文末苗博雅也給總統蔡英文掌聲，認為蔡「不收恐怖情人的情書」，明快又立場清晰。

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