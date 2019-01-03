習近平對台談統一 中學者提「最後期限」：從2049提前到2035年

2019-01-03 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國在1月2日召開《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中國國家主席習近平發表對台講話，一再提及「統一」、「一國兩制」的台灣方案，並強調政黨協商統一等，對如此的動作及說法等，中國學者解讀，指習近平是在淡化藍綠，另闢「群眾路線」戰略，且已劃定「紅線」。

《多維新聞》報導，中國廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅解讀，指習近平對台講話提出習五條，很有針對性，且劃定「底線」和「紅線」，就是中國統一，在此前提下有「協商」、「兩制」等。

唐永紅認為，目前台灣並沒有意願談協商，更沒有後續的「兩制」及治理問題，而在台灣剛過的九合一選舉，台灣民衆只在「經濟」上覺醒，不是「政治」上的覺醒，「要從經濟上覺醒到政治上覺醒恐怕還需要長的過程」。

唐永紅判斷，2049年是兩岸統一的最後期限，但從中共19大提出的三個階段目標來研判，2035年則是兩岸關係發生實質性變化的一個年份，會有「雛形」顯露， 而「習近平今次的對台講話其實也是更加夯實了2035和2049的願景和目標」，甚至可以推論，國家統一的最後期限可以提前到2035年。

唐永紅更認為，按習近平的思路，當台灣問題不是統一「障礙」的時候，可以定義為國家發展追求民族復興，但一旦認定台灣問題成為國家發展的主要「絆腳石」時，「就會先把這個絆腳石踢開」。

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