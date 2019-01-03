港媒示警台灣：港人對一國兩制信心淨值11年暴跌48％

2019-01-03 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國在發表「告台灣同胞書」40年之際，中國國家主席習近平2日進行講話時一再強調「國家統一」，並首度提出探索「兩制台灣方案」。香港媒體特別警告台灣，指香港人對「一國兩制」的信心淨值變化，已經從1997年回歸到2018年的11年之內暴跌48.8%。

習近平2日表示，和平統一「一國兩制」是實現國家統一的最佳方案，制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，在和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

香港《立場新聞》在臉書上指出，「願不願意『一國兩制』？台灣朋友可以看看香港人對『一國兩制』信心變化...」香港大學調查香港人對「一國兩制」信心淨值的變化，從香港回歸的1997下半年的45.3%，到2018年下半年變為-3.5%，相差48.8%。此「信心淨值」即為對「一國兩制」有信心的受訪者，減去無信心的受訪者。

許多香港網友也說，一國兩制是一場騙局，「台灣人！我們香港人吃的苦果你們可有注意到？」「英國佬用150年將香港由一個小漁港變成國際金融中心，培養優秀香港人！小學雞程度低等中共只用咗20年，將香港由一個金融中心變成第四世界國家！台灣人應該夠智慧總明點樣去選擇」、「相信真是有一國兩制？哈哈！台灣看到香港的所謂一國兩制，還會傻呼呼去上當受騙咩？」、「騙局！大騙局！台灣人勿上當！」、「香港已做了最失敗的示範，台灣人心不向，唯有靠嚇！」

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