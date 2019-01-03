王炳忠聽習談話深受鼓舞 網酸：看到統派的理解力也很鼓舞

2019-01-03 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日出席《告台灣同胞書》發表40週年紀念儀式，發表談話引發台灣熱議。新黨青年幹部王炳忠分析，中國已經明確從「反獨」進入到「促統」，反問總統蔡英文當天下午「不接受一國兩制」的回應，「那她是要『一國一制』嗎？」

王炳忠認為，習近平談話中，印象最深刻的是，「台灣島內的各政黨以及各界別可以在認同九二共識」，他解讀，「並沒有說台灣只有一個代表，而是各政黨、各界別都有代表」、「所以郁主席在稍早受訪的時候就表示，爭取今年新黨就能夠前往大陸，展開政治的協商和對話。」

另一句精神喊話，「歷史不能改變，但是當下，我們可以掌握未來，可以開創未來」，也令王炳忠印象深刻，「這對在台灣島內的『統一工作者』來說，當然是很大的鼓舞。｣他並於貼文中附上2016年出版的自傳《我是台灣人 更是中國人》封面照片，展現自身立場。

王炳忠再針對蔡英文下午的回應提出質疑，「所謂『民主監督的防衛機制』，是與美國的唱和。」王炳忠稱「台灣在選舉過程中沒看到中國大陸對此有干預，反而是美國干預的痕跡非常明顯。」批評蔡英文實際上是「打著民主的旗幟在反民主」。反問蔡英文「說反對『一國兩制』，那她是要『一國一制』嗎？還是說，她根本就認為兩岸是『兩國』？那過去我們一直說她搞台獨，並非維持現狀，就沒有冤枉她啦。」

網友們看到貼文後，紛紛留言狂酸，「看到台灣新一代統派的理解力，我也感到很鼓舞」、「請你自己滾回去就好，不要牽拖台灣人民」、「有種就放棄台灣國籍啦」、「所以我說，整篇沒有中華民國欸」、「蔡英文的意思是拒統啦，看你下面的留言還不清楚嗎？」、「所以你說的中國究竟是中華民國還是中華人民共和國？」

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