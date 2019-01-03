PO文籲賴清德「撤管」！鄭秀玲：救了台大 可繁榮經濟

2019-01-03 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕前教育部長葉俊榮在去年12月25日突襲發聘，讓管中閔上任台灣大學校長，但台大校長遴選仍存在瑕疵。曾任台大校務代表的經濟系教授鄭秀玲今晚「緊急呼籲」行政院長賴清德，在8日前撤銷教育部聘管之違法處分，強調「救了台大，可繁榮經濟！」

鄭秀玲今天在個人臉書發文，聲明自己於2018年初「不巧」擔任校務代表，參與了校長初選投票以及之後的臨時校務會議，「因此對遴選實況和如何拼經濟多所了解。」她援引美國史丹佛大學發布的「2030年的人工智慧和生活」報告指出，人工智慧及大數據等技術將會對世界產生巨大變革，而國內外大學的師生在這些新興領域之研發成果和創意，透過跨領域合作、成立新創事業已蔚為風潮。從美國創投業者集中投資於加州矽谷和波士頓等大學重鎮就可見一斑，且他們資助的新創公司已為美國GDP增加近20％的貢獻，無論是借鑒國外經驗亦或展望台灣經濟未來發展，大學是其重要引擎，而台大是全台第一學府。

而鄭秀玲認為管中閔「不認真職守，熱衷業外收入。」她列舉管曾在2012年擔任政務委員、經建會主委及國發會主委等公職期間，長期在《壹週刊》月領數萬元寫專欄恐違反《公務員服務法》兼職規定，將有可能被監察院彈劾。管中閔也未經校方核准即違法擔任台灣大哥大之薪酬委員和審計委員，另還有在廈大等國內外多所大學兼職和論文學倫等，均亟待國人檢視、監察院和法院的調查和裁決。

鄭秀玲質疑，如此具爭議的「管」校長未來在其領導下，台大拿納稅人的預算將拼誰的經濟呢？管和特定財團長期以來關係是否將台大資源圖利他們呢？點名曾大力奧援他當選的台大既得利益團體（陳維昭等老校長、逸仙協會會長官俊榮萬年校務代表、劉有恒萬年黨工議事員及擔任遴委的財團蔡明興和梁震次等人）是否會收到「公家資源」的回饋？

她強調，「更何況為了守護大學師生受教權和學術自主權，誠實和人品是擔任大學校長最基本且重要的條件，在全球皆然。」呼籲賴院長「既已表示高度不認同他嚴重違反行政倫理及公務員忠誠義務。依憲法、訴願法及行政程序法，您可自行或責成教育部迅即在1/8管上任前撤銷此違法任命，重新啟動台大校長遴選，以確保在完備的程序下選出適格的校長，也才可能帶領國人拼對的經濟和追求學術卓越。」

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