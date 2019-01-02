習近平講完後 他寫給中國朋友：國家核心不是血緣、種族

2019-01-02 22:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「TaiwanWarmPower/台灣暖實力」臉書粉絲頁，粉絲人數已突破2萬人，今（2）日晚以「給中國朋友的信」為題發表文章，闡述台灣堅持的核心價值是民主、人權、自由與法治，獲得回響已超過百次轉分享，網友紛紛感動留言「沒有體會過民主的人，似乎很難想像民主的可貴」「這信寫的太好了！真的台灣暖實力」「被暖到」「很溫暖」「中國夢醒是時候了」。

TaiwanWarmPower表示，其實光是寫信這回事，中國與台灣兩邊制度上有著極大的不同，「在你們那邊，中國與台灣之間的政策，只能由政府來主導，甚至只能由習近平一個人說的算。在我們這邊，用兩隻大姆指敲著螢幕，我可以很放心的發表我自己對於兩岸的看法，不用擔心台灣的政府或警察單位找上門」。

「這是過去40年裡台灣許多為民主奮鬥的先進用生命換來的成果。在中國，也有很多為了國家進步而努力的勇敢的人，希望你們也能夠給他們多一些支持。」

文章提到，構成一個國家的核心是制度，「台灣人相信的不是血緣、種族，我們堅持的是民主、人權、自由與法治。」40年前，台灣跟中國一樣，一黨專政，政府對於人民的財產、自由與生命任意掌控，台灣過去發生的事情，「我們很難過看到現在在中國仍然在上演，而且隨著科技的進步，你們政府的力量也越來越強大，我們其實很為你們擔憂」。

TaiwanWarmPower表示，台灣人不會主動去打中國人，台灣人也不想打中國人，台灣制度的承載體就是這塊土地上可愛的人民們，然而只要共產黨政府沒有放棄武力攻台，我們就必須保護前人流傳下來的信念、理想和生活方式。

中國的偉大，不在於得到台灣；中國的復興，不在於超越西方；中國的強盛，不在於買下世界，「我們知道其實大多數中國人的夢，跟共產黨的夢是不相同的，真正的中國夢，是過著台灣人擁有的生活」。

這封信最後寫道：「希望，有那麼一天，不需再等上40年，你們可以擺脫少數人的壓迫，我們可以理解彼此的不同、尊重彼此的存在。」

《「TaiwanWarmPower」臉書貼文》

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