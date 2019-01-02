習近平提「應通盡通」 楊鎮浯：非常符合金馬人民期待

2019-01-02 21:29

〔記者吳正庭／金門報導〕針對中共中央總書記習近平「告台灣同胞書」提及「應通盡通」，提到金門、馬祖可以率先與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋；金門縣長楊鎮浯今天回應指出，這就是「金門、福建生活圈」的概念。

楊鎮浯說，習近平的談話方向，非常符合金馬人民的期待，也有助兩岸進一步的和平交流，將安排縣府內部儘快提出說帖與計畫，分別前往台灣、中國溝通、說明。

習近平有關通水、通電、通氣、通橋「四通」的談話，也是中國多年來首次正式回應金門民間有關金門與中國「建橋」的芻議；前金門縣長陳福海八月拋出的「新三通」議題裡，也提到「通橋」。

楊鎮浯說，習近平的應通盡通，包括行業標準、產業發展、資源能源、基礎設施，能夠通的就盡速通；剛好符合楊鎮浯過去爭取的生活圈概念，也更樂見具體指出了金門、馬祖可以先行跟中國合作的部分。

楊鎮浯說，在這個生活圈裡面，盼兩岸就共同的環境資源，共同維護環境生態，產業可以互相合作發展，人員的往來沒有障礙，民生的物資可以共享，譬如水電、基礎建設、交通建設可以共構共行。

楊鎮浯呼籲，台灣當局應正視這樣的狀況，撇開政治的歧異，好好想一想什麼才是人民百姓需要的？讓經濟的合作、經濟的發展先行；讓這個生活圈裡的金馬人民，能夠感受到兩岸的和平紅利。

楊鎮浯說，金門爭取多年的牛隻或農漁產品輸往中國，就是因兩岸的行業標準不一樣，導致業者遇到障礙，其中有一些技術性的問題待克服。

如今習近平提到「應該通就盡快通」，還特別提到行業標準要共通；楊鎮浯說，既然大方向出來了，技術面要突破就比較簡單；這些在習近平講話之後，感覺上等於迎來了契機，很多都可以馬上從金門開始來做的。

楊鎮浯說，會請縣府各業管單位在這一個契機跟氛圍下，趕快擬訂說帖，包括對台灣中央政府的政策說帖、對中國的具體計畫，儘快完成溝通。

楊鎮浯說，金門願作兩岸和平發展的「馬前卒」，金門更有條件做兩岸發展的橋樑，這是一個非常好、非常令人振奮的消息，更期盼台灣的中央政府能有所回應。

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