明審「大巨蛋」 模擬範圍首次擴大恐惹議

2019-01-02 21:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北大巨蛋明天將四度到台北市都市設計審議大會審議，同時是市長柯文哲第二任期首場都審會，都發局長由林洲民改為黃景茂，新局長態度將影響復工進度。另外，市府與遠雄仍對交通、逃生避難僵持，都審會去年要求遠雄模擬範圍選擇集中在大巨蛋園區，或是擴大包含至松菸文化園區；遠雄選擇提送擴大模擬範圍，但卻惹出環評、台灣建築中心性能式審查「審議標的不一」，恐面對是否須重送環評、性能式審查。

根據提送資料，遠雄一改過去僅用大巨蛋園區避難，改採大巨蛋園區及松菸文化園區進行避難，並估算大巨蛋體育園區人數為92538人（建物內78805人＋戶外13733人）、松菸人數為36399人（建築內7549＋戶外8850人）。

然而巨蛋當初歷經的環評、台建中心審查都僅審查到大巨蛋園區，讓是否須要重送環評、台建中心成為審查重點。都發局表示，明天將要求遠雄說明如何估算出人數；至於是否面臨重送，都發局表示，將尊重環保局及台建中心，但也強調，建照變更須取得都審、環評及性能式審查一致認可，不解遠雄為何會採取不確定性更高的途徑。

黃景茂受訪表示，自己明天會議不會有預設立場，將交由都審委員充分討論，另外，也要求遠雄說明為何變更審議範圍。他表示，上任一周都有在研讀案情，也有到現場會勘，確實感受到大巨蛋的複雜度及關注度，表示自己「戒慎恐懼」，但會努力爭取市府、遠雄及市民「三贏」。

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