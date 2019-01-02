汪浩提「台灣三段論」 要蔡總統「天天講、月月講、年年講」

2019-01-02 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（2日）出席《告台灣同胞書》發表40週年紀念儀式，並於談話中重申「一中原則」。對此，英國牛津大學國際關係博士汪浩提議總統蔡英文，可以提出「台灣主權三段論」對抗中國，發展簡單金句讓台灣老百姓記得住。

汪浩於政論節目《年代向錢看》中表示，中國的《告台灣同胞書》在不同階段有不同說法，本質上都是「一個中國原則」，以三段論說明：世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分、中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。他呼籲蔡總統，「也應該提出一個台灣的三段論來應對。」

汪浩認為台灣的三段論應為「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣願意與中國和平共處，睦鄰友好。」並且要求蔡英文「應該要天天講、月月講、年年講！」以其人之道，還至其人之身，在所有公開場合的談話中，都先聲明台灣三段論後再討論豬瘟、環保或是交通等議題。

汪浩強調，這三段論已是全台人民的「最大公約數」，沒有人不承認台灣是個主權獨立的國家，台灣非中共的一部分也是歷史事實。他肯定蔡英文「今天下午的回應講得好！但還可以有些簡單金句讓台灣老百姓記得住。」

許多網友留言贊同「標籤應該這麼貼啊，九二共識就是接受一國兩制，九二共識就是消滅中華民國」、「 一國兩制一般民眾還不知道有多可怕，需要多多派名嘴＋傳媒宣導」、「華人學生只會看考題答卷，一生思想，就這樣糊裡糊塗被牽著鼻子走，忘記在社會行走，自己也可以是出題者！」

汪浩臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/