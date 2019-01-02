不接受「一國兩制」 行政院：中國應向民主台灣學習

2019-01-02 20:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中國國家主席習近平今日對台統戰發言，行政院今（2）日表示，中華民國台灣的人民不會接受「一個中國原則」、不會接受「一國兩制」，台灣與中國之間不存在「九二共識」，台灣與中國的協商必須接受台灣全國人民的監督，台灣的未來由台灣2300萬人民共同決定。

行政院指出，習近平主席多次提及企圖「和平統一台灣」，並稱要與台灣「和平」、「發展」、「合作」，但實際上中國卻從未放棄以武力犯台，並處處打壓台灣空間、矮化台灣國際地位、打擊人民交流的善意、扭曲台灣人民對土地與血緣的認同、甚至強迫各國航空公司與非政府組織更改台灣名稱，並干預民間企業的自由市場競爭等，台灣人民對此只會更加抗拒與反感。

行政院表示，蔡英文總統已揭示與中國正面發展的基礎，「中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重台灣2300萬人民對自由民主的堅持、必須對等和平處理兩岸歧異、也必須是政府或政府授權的公權力機構才能與中國坐下來談。」

行政院呼籲，中國政府應向台灣的自由民主學習並靠攏，放棄設定任何前提，才有助於中國與台灣人民的相互了解，進而友善互動。

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