韓國瑜邀白冰冰代言高雄 學者嘆：傾中卻不了解中國

2019-01-02 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自上任起話題不斷，當地觀光局日前推出名人行銷計畫，宣布首先邀請綜藝大姊白冰冰擔任代言人，引起各界爭議。為此，加拿大約克大學副教授沈榮欽2日在臉書發文表示：「在所有的組合中，傾中卻又不了解中國，是最差的一種。」

沈榮欽表示，自「賽馬產業鏈」的發想以來，韓國瑜提出的政策天馬行空，但大抵上是繞著中國轉，而觀光局長潘恆旭也曾表示「我們不要靠一中的廉價旅行團的一條龍。我們要的是，陸客自由行，高單價的自由行」，不過，中國近期流行的台灣樂團，除了五月天外，還包括茄子蛋、落日飛車及deca joins。因此他質疑，對於來台的中國遊客來說，白冰冰或陳文茜會是正確的選擇嗎？

沈榮欽強調，建立品牌何其不易，一月一名觀光大使，彼此形象未必一致，「韓國瑜本該藉當選蜜月期大肆宣揚高雄，可惜他的中國行銷，既不了解中國，也不了解行銷，徒然浪費台灣第一網紅的優勢。」

沈榮欽舉出過往案例，說明五月天曾在2012年利用「諾亞方舟」航空母艦版演唱會的機會，藉由和雄獅及華航的合作，推出機加酒行程，連帶增加海外歌迷來高雄消費的機會。他呼籲，潘恆旭若能出資贊助茄子蛋寫歌、在高雄拍MV、出書或辦國際演唱會，屆時對中國自由行的觀光效益，絕對好過白冰冰或陳文茜。

沈榮欽也提到，傾中不會自動使民眾了解中國，對於部分認為賺錢比承認九二共識更重要，卻又不擅行銷手法的人而言，「（他們）自以為可以藉由九二共識與兩岸一家親左右逢源，結果既賺不到錢，又害了主權。」

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