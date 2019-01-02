回應習近平談話 馬英九：「一中」就是中華民國

2019-01-02 19:19

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國國家主席習近平在對台談話中提及「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」，並一再強調「一國兩制」。曾在「馬習會」提及「九二共識」的前總統馬英九今天透過卸任總統辦公室回應，「九二共識」的精神就是「一個中國，各自表述」，無論中共如何表述，我方所指的「一中」就是中華民國，我們應站穩中華民國的立場，堅守中華民國憲法。

馬辦指出，「九二共識」是一九九二年由台灣海基會與大陸海協會透過函電往返，達成對於「一個中國原則」有各自看法的共同意見，正是當年雙方同意保有各自表述的空間，才能為兩岸所接受，也因此，依據「九二共識」求同存異的精神，重點不在中共如何表述，而在於我方如何表述。

馬辦並強調，雖然中華民國憲法的精神是「不排除國家統一」，但馬英九也一再強調，目前兩岸還不具備統一條件，即使未來相關條件成熟，也一定要採取「和平的方式」及「民主的程序」，由全體台灣人民共同決定。

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