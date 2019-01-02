非洲豬瘟防疫 蔡英文：不能有國內不一定會發生的僥倖心態

2019-01-02 19:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對非洲豬瘟疫情，蔡英文總統今天上午邀集行政院及國安部會首長召開國安首長會議，就當前中國蔓延失控的疫情狀況，以及國內的防疫工作整備進行完整了解。總統強調不能有「國內不一定會發生」的僥倖心態，希望在政府整體動員努力下，做好完整的應變規劃及準備。

總統表示，非洲豬瘟的疫情，是一項正在發生，且後續可能對國人健康與國家農畜產業影響極大的挑戰。她高度肯定並感謝行政院長賴清德以及行政團隊，從去年8月開始，就啟動了全面性的防疫工作。無論是強化邊境查察、加強民眾宣導、提高罰責、養豬戶督導，到舉辦防疫演習，有效地把可能的疫情風險降到最低。

總統指出，從非洲豬瘟在中國擴散的速度和範圍來看，來勢洶洶的疫情，正對我們造成非常大的威脅，無論是幾千億的經濟產值，豬農、豬隻養殖產銷，甚至影響我們的生活型態、環境、全民健康以及國家形象。

總統說，這一場防疫作戰，將會是一場持久戰，再加上年關將近，民眾與物資往來將更加頻繁，豬瘟病毒入境的風險將更加升高，絕不能掉以輕心。總統也提醒，防疫的風險管理應該建立在最壞劇本的想定與應變規劃，尤其是不能有「國內不一定會發生」的僥倖心態，總統希望在政府整體動員努力下，做好完整的應變規劃及準備。

總統並於會中對各部門作出7點裁示：

第一，非洲豬瘟疫情來勢洶洶。所有政府機關、單位、人民都應該用最嚴肅的態度來進行防疫的工作。落實防疫每一道細節。

第二，在中國長期疫情的情況下，民眾要有長期防疫抗戰的心理準備。

第三，動員整體政府能量，投入必要的人力與預算。

第四，做好疫情通報，杜絕隱匿，即時澄清，穩定民心。

第五，在中國疫情快速擴散下，不能有「疫情不一定發生」的僥倖心態。要同步做好最壞準備與應變。

第六，危機也是轉機。同時做好豬隻養殖與產業的轉型與現代化。

第七，再次呼籲中國，做好疫情通報與防疫分享，確保台灣人民與周邊國家人民的健康。擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。

出席的政府首長賴揆外，還有國安會秘書長李大維，外交部長吳釗燮，國防部長嚴德發，內政部長徐國勇，交通部代理部長王國材，農委會代理主委陳吉仲，環保署代理署長蔡鴻德，海巡署長蔡仲威等。

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