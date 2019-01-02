林佳龍貼文分享2018空品成績 網友肯定「這是你的政績」

2019-01-02 21:42

〔記者張菁雅／台中報導〕空汙議題在台中市長選戰成為前市長林佳龍最大致命傷，但根據環保署昨（1）日公佈2018年最新空氣品質數據顯示，台中市空品近3年紅害（PM2.5大於等於54立方微克）警報次數從2016年的71次，下降到2018年的4次。林佳龍今日貼文「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」不少網友留言肯定「這是你的政績」、「感謝你讓台中變得更好更棒」

環保署昨日公佈的空品數據顯示，台中市2018年紅害警報次數為4次，比2017年的16次下降75％，比2016年的71次下降達94％。PM2.5年均濃度方面，台中2016年平均22.8微克，2017年20.2微克，2018年18.8微克，數據連年下降。

林佳龍在臉書貼文表示，「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」他說，「空汙的改善，難以快速顯現，但有了科學方法的輔助，我們不再是與看不著、摸不透的敵人對抗，好空氣也不會淪於口號。」

台中市政府在林佳龍任內擬定「台中市生煤管制自治條例」，協調台中火力發電廠在空品不佳時降載減排，針對轄內工廠排放加嚴管制，另補助工廠將燃重油鍋爐改為燃氣鍋爐，每座鍋爐汙染可改善99％；並補助汰換二行程機車，大幅減少移動汙染源。

台中空汙減量有成，林佳龍認為，無論誰執政，台中已經走在正確的方向上，就要堅持到底。他也說，「新的一年，期待新市府繼續努力。這一片天空下的所有人，不分你我，都值得乾淨的好空氣。」

許多網友留言表示，「謝謝佳龍市長這幾年的努力改善」、「市長感謝你讓台中變得更好更棒」、「空汙改善真的很明顯」、「有感覺到今年冬天成果」。也有網友無奈地說，「結果你卻因為空汙落選了，好諷刺」。

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