看習近平對台談話 趙天麟：九二共識定義已經位移

2019-01-02 19:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對中國國家主席習近平對台談話，曾任民進黨中國事務部主任的民進黨立委趙天麟表示，九二共識對國民黨來說是一個跟中共之間的「共識」，但如今，這個共識卻被中共「片面位移」，從一開始宣稱的「一中各表」到現在中國已經不處理「各表」，也就是口頭表述，從習近平二日的談話可知，中國已經很明確朝向「統一」作為進程和目標。

細看習近平談話，趙天麟說，從第五段的「九二共識」，直接跳到第六段談「一國兩制」，習近平顯然已經在為九二共識增加新的內涵，就是「統一」和「一國兩制」，這非常地嚴重，表示習近平已經「位移」了九二共識的定義，這同時也是為何蔡英文總統闡述、為何我們沒辦法承認九二共識的原因。

趙天麟也呼籲，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、國民黨立委王金平、這些有意角逐總統位子的人，應該要對變調的九二共識表態；高雄市長韓國瑜日前回應蔡總統在元旦的兩岸談話，那麼現在是否也要針對這變調的九二共識回應？高雄市未來跟其他中國城市交流，是否會在習近平的九二共識定義之下？

民進黨國際事務部主任、民進黨立委羅致政表示，從習近平的談話，就可以發現，習近平對兩岸的發展有焦慮感、急迫感，但沒有時間表。習近平的談話延續葉劍英當年的基調，但也反映了美中台三邊關係這段時間的變化，以及回應台灣選舉結果。

羅致政說，在兩岸缺乏互信，以及中國考量台灣政局不會提供政治利多的情況下，兩岸交流仍會以社會、經貿為主，不觸碰政治議題。中國也會持續利用「地方包圍中央」的態勢，尋求各種可能性。

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