回應習近平談話 卓榮泰：停止敵意對待台灣政府與執政黨

2019-01-02 19:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中共中央總書記習近平今日對台談話，民進黨黨主席候選人卓榮泰今與台南市黨員座談時表示，未來不排斥政黨交流，但不能預設任何前提，他並向中國提出「四個停止」的呼籲。

卓榮泰向中國提出「四個停止」呼籲，第一，中國政府應停止繼續以敵意對待台灣政府與執政黨，應讓交流能夠真誠地展開；第二，應停止繼續在國際組織打壓台灣的參與，讓台灣人民能善盡國際社會一份子的義務並享有權利；第三，應停止繼續透過各種手段，企圖影響台灣的經濟發展及在國際上的經貿地位。第四，應停止繼續使用武力威脅，影響台灣人民的生活安定。卓榮泰表示，以上四點都是必要的，只有做到這些，兩岸間人民或政黨的交流才有可能正常展開。

對於習近平今日對台談話，卓榮泰認為，內容並沒有什麼新意，僅是把過去的論調再整理一次而已，而總統蔡英文對此也已嚴正地表達立場。

卓榮泰指出，這兩日他於拜會基層黨員的行程中也表達過，兩岸現階段最重要的是把非洲豬瘟的防疫工作做好，這比什麼都有用，中國若有誠意應該要向台灣分享其疫情資訊，並做好邊境管理，勿影響台灣一年兩千億產值的養豬產業。

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