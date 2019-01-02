不接受派系喬人選 台南一邊一國：挺游盈隆選主席

2019-01-02 18:11

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨主席補選1月6日投票，同屬一邊一國的台南市議員蔡旺詮、林志聰、李啟維今天下午聯合召開記者會說，他們不接受派系喬出來的黨主席，呼籲大家力挺游盈隆選黨主席，給改變一個力量。

曾擔任2屆南市黨部主委的蔡旺詮說，民進黨敗選以來，人民並沒有感受到民進黨有自我反省，主席雖負責下台，但若繼任的人選仍是保皇一黨而受舊有派系壟斷，那麼未來國會大選，人民恐將進一步再教訓民進黨。

蔡旺詮說，他們強烈感受到基層支持者的反彈心聲，決定站出來呼籲黨員在1月6日站出來踴躍投票，支持改變的力量、支持游盈隆。千萬不要再用喬的方式產生人選，去年中常委選舉即是喬到同額，結果產生決策一言堂，而種下敗選主因。

市議員林志聰說，反對舊派系用喬的方式，來當黨主席，這並非黨員所樂見，民進黨一定要改變，一定要反省，希望對民進黨有感情的黨員，支持游盈隆改變現狀，支持改變的力量，讓民進黨走自己的路，走向另一個新時代。

市議員李啟維則指出，中共紅色力量已充斥著台灣內部政治，黨主席選舉，主席人選非常重要，應選擇一個有堅定的意志和台灣意識的人，才能帶領民進黨面對未來的龐大「紅流」，民進黨應該有更高的危機意識，呼籲黨員支持游盈隆挺台灣。

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