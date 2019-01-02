評習近平演講 李俊俋：充滿敵意、戳破九二共識騙局

2019-01-02 18:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國國家主席習近平發表半小時的對台講話，對此，民進黨立委李俊俋表示，習近平的談話毫無新意，只是重申和平統一、一國兩制，甚至充滿敵意、強調不放棄武力犯台、不放棄武統台灣。他認為，習近平口中的九二共識，再次戳破國民黨九二共識的騙局，中國的九二共識根本沒有各自表述的空間，只有內涵為「一個中國原則」、「謀求國家統一」的九二共識。

李俊俋認為，習近平說，「只有承認『一中原則』的政黨與團體，才能與他們交往、對話。這樣的談話完全不尊重2300萬台灣人民民主制度運作的成果，不願正視中華民國台灣存在的事實。」台灣多數民意並不贊成中國片面設定的「一個中國」政治前提與框架，更不贊成包裝在虛假和平與有限度民主外衣下的「一國兩制」。習近平應該更理解台灣多數民意對於民主制度的堅持，應該尊重2300萬台灣人民對台灣前途的選擇，而不是在武力恫嚇下要求台灣人民就範。

李俊俋呼籲國人看清習近平軟硬兼施的二手策略，一邊說不放棄武力犯台，一邊又說中國人不打中國人、喊著經濟合作、融合發展。釋放善意背後的政治企圖，就是拉攏人心、併吞台灣。中國只願與國內承認「一中原則」主張的政黨、團體合作，就是不尊重台灣人民對於自由多元價值的選擇與堅持。

習近平今天也談到，要就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的「民主協商」，李俊俋則表示，台灣的民主或許吵鬧、容或有不同意見，但最終都能在民主制度的運作下，讓人民充分展現自主意識，政黨和平輪替，看看今日香港與新彊，正是明日台灣的殷鑑。在中共治理下，新彊維族集中營的悲劇、香港人民的處境，都是台灣人民的殷鑑。香港的一國兩制，早成一場騙局，在中國政治框架下的選舉，不是完整的民主選舉，這種制度下的和平，只是虛假的和平，這種一國兩制，不會是台灣人民的選擇。

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