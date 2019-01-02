高市府推鳳飛飛日 網友酸：這豆腐吃相很難看

2019-01-02 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕為表彰對高雄有記憶及重要影響力的明星，高市府觀光局與民政局今天宣布推出「追憶名人」系列活動，並將1月3日訂為「鳳飛飛日」，但這項作法也引網友議論，有些人質疑鳳飛飛並非高雄人，也有人怒酸高雄市府，要用各種已逝名人來行銷高雄、「這豆腐吃相很難看」。

鳳飛飛本名林秋鸞，生於桃園縣大溪鎮（今桃園市大溪區），曾於1982年和1983年蟬聯獲得金鐘獎「最佳女歌星獎」，在台灣、東南亞和中國享有極高知名度。2012年1月3日，鳳飛飛因肺癌於香港逝世，高雄市府今則宣布，將1月3日訂為「鳳飛飛日」，未來每年在鳳飛飛的生日及忌日，都將舉辦活動，並推出套裝行程，吸引國內外粉絲來高雄旅遊。

針對這項消息，在PTT上有許多網友議論紛紛，「鳳飛飛是我們桃園人，高雄這豆腐吃相很難看」、「先問一下，鳳飛飛跟高雄的關係是?」、「鳳飛飛跟高雄有什麼淵源嗎？」、「你要找名人可以，找跟高雄沒什麼關係的幹嘛？」、「千萬不要明天找白冰冰唱鳳飛飛的歌」、「天天都在打高空 到現在還沒聽到什麼實際一點的政策」、「高雄人說一句，希望韓市長能想得再全面一點，別老是拋議能說什麼人家都會覺得他又再練肖話了……」、「這個有跟鳳飛飛家屬事先溝通過嗎 我記得鳳一家都蠻低調的，拿人家來發大財之前是不是該先問一聲」、「戰場越開越多了XDDDD」。

不過也有部分網友樂見其成，認為「很厲害啊，管他鳳飛飛哪裡人? 有錢有賣點我就可以行銷，以後流行音樂中心就不會變成蚊子館」、「讓年紀大或海外的鳳飛飛迷有理由每年來高雄紀念」、「讚喔，我是說對老一輩的人來說」，還有人建議「不要都找死人，江蕙也是高雄人啊」。

高雄市觀光局長潘恆旭今日在記者會上則指出，鳳飛飛在高雄市辦過3次演唱會，也曾前往楠梓加工出口區訪問，如今在東南亞仍有大批粉絲，未來每年在鳳飛飛的忌日與生日，都會舉辦紀念活動與旅遊包套。高雄市民政局長曹恒榮則提到，今年會陸續推出「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」、「鍾理和日」，結合這些名人過去的居住地、美食小吃、表演地點等，透過「名人巷」手法的包裝，吸引粉絲來高雄旅遊。

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