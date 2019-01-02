陸委會看習近平「政治談判」：沒有中華民國空間

2019-01-02 17:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對中共領導人習近平在「告台灣同胞書」40週年談話，陸委會發表3點嚴正聲明指出，中共對台談話反映加速統一的急迫性；「一中」前提的「民主協商」是分化台灣、消滅我國主權的統一協商；中華民國維護台海和平，堅決捍衛國家主權。

陸委會表示，這是一篇對台高度統戰、促統與分化的宣傳。兩岸隔海分治70年，兩岸及全球局勢已出現劇變，對於中共當局一味號召以矮化台灣且片面界定的「一中原則」、「一國兩制」，來進行統一的工作，絕口不提對台無情打壓、不尊重台灣民主體制與人民選擇權利，更排除與我執政當局溝通接觸等做法表達遺憾，我們不會接受，也不認為這是符合時代潮流的兩岸關係前景。

陸委會強調，兩岸問題的本質是兩岸各自堅持屬於中華民國與「中華人民共和國」，其中雖經歷對抗與緩和，但這樣的堅持到今天沒有改變。中共當局堅持「中華人民共和國」是代表中國的唯一合法政府，從未正視中華民國仍然存在的事實。

陸委會指出，中共領導人倡議的「民主協商」、「政治談判」等，沒有我們國家生存的空間；專制政權也不可能有「民主協商」，台灣更不會接受消滅主權的提議。

「一國兩制」在香港實行的結果，是港人自由法治人權的斷喪，這是台灣人民絕對無法接受的。兩岸政治議題是個難題，然北京當局霸道、分化作為無助於兩岸關係開展，這不過是中共介入台灣社會的藉口。

陸委會強調，中華民國憑藉著民主自由體制及和平人權等價值理念，推動相關兩岸政策措施，為兩岸關係發展及各領域交流互動，帶來正面積極的活力。台灣長期以來致力維護兩岸關係和平穩定發展，符合兩岸及區域的基本利益。

陸委會說，中國大陸企圖破壞現狀、侵略我主權之際，蔡總統元旦提示的「四個必須」及「三道防護網」就是維護台灣利益的重要關鍵，我們也正告中共當局，切勿誤判情勢、切勿採取單方決斷作為，台灣人民堅定捍衛國家主權尊嚴的主張與決心絕不改變，政府也期盼朝野團結共同維護台灣的主權與整體利益。

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