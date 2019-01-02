習近平倡兩岸推代表協商 蘇嘉全：未經人民授權無權進行

2019-01-02 17:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對中國領導人習近平今出席「告台灣同胞書」40周年紀念會上發表對台談話，其中提到兩岸各界推代表召開民主協商。對此立法院今以院長蘇嘉全名義發出新聞稿強調，任何人或任何團體，在未經人民授權與國會監督下，都沒有權力代表台灣人民去進行政治協商。

中國領導人習近平今在「告台灣同胞書」40周年紀念會上發表致詞時提到，中國願意與台灣各黨派、團體和人士就「兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題」開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判，鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。

對此，立法院在新聞稿中表示，從區域和平的角度而言，兩岸事務並非僅關係到中華人民共和國與中華民國台灣之間，而是攸關區域穩定影響甚深的國際焦點，雙方負有相同的維護責任。

蘇嘉全說，對於中華民國台灣兩千三百萬人來說，全世界都必須尊重中華民國台灣存在的事實，以及台灣對自由民主的堅持。北京當局以虛構不存在的九二共識，否定一個具有兩千三百萬人民民主國家存在的事實，我們堅決反對，更不接受一國兩制的安排。

蘇嘉全強調，習近平在談話中提到，希望雙邊推舉代表性人士，就兩岸關係展開廣泛深入的「民主協商」。蘇嘉全說，不管是任何人或任何團體，沒有經由人民授權與國會監督下，有權利代表台灣人民去進行政治協商。

蘇嘉全說，中華民國台灣是華人世界第一個民主國家，台灣願意跟所有華人世界分享民主經驗，期盼中國也早日建立具備相同於台灣的民主體制，並有健全具代表性的民意機構，與台灣進行友善、平等、互惠的對話溝通。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/