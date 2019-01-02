外交部回應習近平 批中國漠視台灣人民、籲國際支持民主台灣

2019-01-02 17:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平今天上午《告台灣同胞書》紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等；總統蔡英文下午則回應台灣不接受「九二共識」與一國兩制。外交部隨後發表回應，呼籲國際社會繼續支持民主台灣、正視台灣是「成熟民主國家、不受中國管轄」的事實。

今年是中國發表《告台灣同胞書》滿40週年，習近平上午在北京人民大會堂發表演說，提出「習五條」談論兩岸統一。蔡總統今天下午親自回應，強調台灣不接受九二共識、不接受一國兩制，並重申「4個必須」。

外交部在總統直播後也針對習近平談話發表回應說，外交部注意到中國國家領導人今日有關台灣的談話，該談話欲以「一中原則」、「一國兩制」強加於台灣人民，漠視台灣已是受全球讚譽的民主國家的事實，漠視台灣人民擁有決定台灣未來的權利，也漠視台灣人民拒絕「一國兩制」的堅定態度。

外交部進一步表示，呼籲國際社會繼續支持民主台灣，讓台灣這座民主燈塔持續照亮亞太地區。

外交部也要呼籲國際社會，注意北京當局在賣力說明兩岸人民心靈契合的同時，仍加強力道打壓台灣人民的正常國際活動，不斷對台灣進行軍事威脅恫嚇等負面作為，「嚴重傷害台灣人民的感情」。

外交部說，台灣人民的立場與理念相近國家的人民一致；台灣人民嚴肅看待中國政府如何管控新聞自由與言論自由、如何迫害伊斯蘭、佛教及天主教。外交部說，中國政府若無法善待其人民、無法保障其人權、無法讓其人民決定政府組成及參與重大政策，甚至嚴重糟蹋香港這扇「一國兩制」的櫥窗，中國對台意圖必將繼續受到台灣人民質疑。

外交部強調，台灣作為成熟的民主國家，長期以來在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，台灣的「暖實力」也不斷透過多元的國際合作、人道援助及NGOs的活力等領域，散發正向、務實及真摯的理想與價值。

外交部期待國際社會正視台灣已是成熟民主國家、不受中國管轄的事實，並與台灣攜手合作，捍衛共享價值，建立以自由、民主、人權爲基礎的國際秩序。

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