落實政見 侯友宜宣示「錢權下放」

2019-01-02 17:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府升格以來，里辦公處每月有5萬元的基層建設經費，但過去地方抱怨使用限制太多，挨批「把里長當賊」，影響施政效率；新北市長侯友宜在競選期間提出「錢權下放」的政見，今天他在市政會議宣示，未來會將「錢權下放」，給予區公所、里、鄰長更多彈性。

侯友宜表示，過去8年區公所存在許多需要解決的問題，例如路平、燈亮、水溝通、環境衛生及社區安寧等，市府權力沒有下放，需要重新檢討，讓里基層工作經費的運用更彈性、快速、合法；此外，市府局處首長不能用單一指揮或是下公文的方式，交代區公所做事，應該親自站上第一線，即時替民眾解決問題，這才是市民有感的。

侯友宜說，他將請各區長重新檢討2萬2000位鄰長的角色跟定位，如何幫助民眾解決問題，協助里長做好區政工作，未來市府會把人、權力及金錢資源下放給區長，讓區公所有所作為。

民政局長柯慶忠表示，市府研議將原有里基層建設經費5大工作項目、27個工作細項，擴增為6大項、33個工作細項，在原有「社區清潔｣、「路燈照明｣、「溝渠疏通｣、「守望相助｣、「公共服務｣等項目外，增設「災害防救｣，強化緊急應變能力。

此外，為照顧長者，研議增加由里基層經費支出關懷據點、活動中心等公有集會場所的設備購置與修繕，以及防火巷水溝清淤與樹木整修事項。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/