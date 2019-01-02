民進黨痛失台南議長 卓榮泰遺憾：聆聽各界聲音解決問題

2019-01-02 17:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕前行政院秘書長、民進黨主席候選人卓榮泰今天到台南舉辦黨員見面會，會前被問及民進黨痛失議長、副議長一事，他說，相當遺憾，未來如果能當選黨主席，一定會聆聽各界聲音解決問題，未來的民進黨是一個大家庭。

卓榮泰說，民進黨在1124選舉之後，很希望能夠重振大家信心，但台南市議長選舉的結果絕對是遺憾，不過，他在參選黨主席的過程，以及未來若能當選黨主席，會去化解問題且執行更好的善後處理，所以，今天到台南聆聽各界聲音，集中問題進行有效的評估，未來中央黨部的問題由中央黨部解決，但地方黨部的問題，中央黨部也該介入，而且進行有效的處理。

卓榮泰也說，民進黨是一個大家庭，而這個大家庭裡面一切要以內部團結為先，爭取勝選為要。

不過，媒體問及台南市議長郭信良曾砲轟，新潮流在台南資源一手抓，才導致派系鬥爭，卓榮泰回應，他呼籲黨員要解決民進黨內部的問題不要用派系的角度談論，假如凡事都用派系去討論的話，就很難解決，甚至也無法讓改革成功，所以要淡化派系的問題，而他未來也會盡量做好一個黨主席該做的事情，讓民進黨成為一個真正的大家庭。

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