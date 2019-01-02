習近平對台談話 黃偉哲：讓人看到中國只有政黨

2019-01-02 16:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國國家主席習近平今日出席「《告台灣同胞書》40週年紀念會」，再次宣誓「和平統一、一國兩制」對台政策，對此，台南市長黃偉哲表示，兩岸事務屬於中央政府職權，地方政府配合中央論述，若就他個人觀點，習主席全篇發言，讓人看見中國只有政黨，沒有國家沒有人民，更對照出台灣成熟民主國家。

黃偉哲表示，習主席的發言，只看到政黨，沒有國家沒有人民，相較於台灣是以國家為主、以人民為主的民主體制，而不是以政黨為主，習主席這番講話，讓人家覺得很奇怪。

黃偉哲也引用總統蔡英文元旦發表談話所言，在兩岸關係上，中國已失控的非洲豬瘟，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的「兩岸一家親」？

至於胞妹黃智賢政治主張傾向「中國統一」，是否帶來困擾？黃偉哲也不避諱回應表示，在台灣成熟民主社會裡，家人支持不同政治立場、不同政治理念會被尊重接受，若這種情況在中國發生可能就被批鬥，由此更顯見台灣是民主自由國家。

黃偉哲強調，在兩岸事務上，地方政府應該遵循中央立場，認同蔡總統昨日談話中的「四個必須」，未來在兩岸城市交流上，也會配合中央。

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