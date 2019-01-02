回應習近平 蔡總統：台灣絕不接受九二共識、一國兩制

2019-01-02 16:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國發表《告台灣同胞書》今年滿40週年，中國領導人習近平今天上午在北京人民大會堂出席紀念會並發表講話。對於習的說法，蔡英文總統下午親自回應，對於習近平再提兩制的說法，蔡總統強調，台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，而這也是台灣共識。

習近平今日在談話中強調，「中國人不打中國人」，但也說不會承諾放棄使用武力，還說這是針對「外部勢力與分裂主義份子」，並非針對台灣同胞。習近平在文中提出5大主張，包括重提一國兩制等，談論兩岸統一。

蔡總統今日下午在總統府做出回應，她首先以「中國國家主席」稱呼習近平，指習提出的兩岸方案內容，身為中華民國總統要說明立場。

絕大多數台灣民意堅決反對「一國兩制」

蔡總統說，必須鄭重指出，我們始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。在這裡，我要重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

兩岸間政治協商、談判 須經過台灣人民授權與監督

其次，總統說，我們願意坐下來談，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行。在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權力代表台灣人民去進行政治協商。

總統強調，兩岸關係的發展，她在昨天的新年談話，說得很清楚，那就是中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

不該用打壓、威嚇企圖讓台灣人屈服

第三，總統說，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」，這就是台灣的立場，就是民主的立場。

總統指出，我們願意在「鞏固民主」以及「強化國家安全」基礎上，進行有秩序的、健康的兩岸交流，並重申國內亟需要建立兩岸交流的三道防護網，也就是民生安全、資訊安全以及制度化的民主監督機制。

反對北京以「利中」為核心進行經濟統戰

總統認為，兩岸經貿應該互惠互利，共榮發展；但反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引台灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰。我們將全力推動「壯大台灣」的各項策略跟措施，鞏固以台灣為主體、台灣優先的經濟發展路線。

總統並說，過去2年來，台灣善盡區域成員的義務，積極貢獻於兩岸及區域的和平穩定。我們不挑釁，但堅持原則，我們飽受各種打壓，但從未放棄對兩岸關係的基本立場與承諾。提醒北京當局，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正看著中國能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。「四個必須」正是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。

9合1選舉結果不代表台灣基層民意要放棄主權

總統還說，所謂的心靈契合，應該是建立在彼此的相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉的問題上。例如，眼前十萬火急的豬瘟疫情。施壓國際企業塗改台灣的名稱，不會帶來心靈契合；買走台灣的邦交國，也不會帶來心靈契合；軍機、軍艦的繞台，更不會帶來心靈契合。

最後，總統並重申，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓。民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式，呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持。

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