民進黨新北立委補選徵召 若協調不成採初選

2019-01-02 16:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨立委高志鵬因貪污案定讞，所遺留的新北市第三選區立委席次將進行補選。民進黨發言人何孟樺今於臨時中執會後轉述，會中通過「民進黨2019年第九屆新北市第三選區立法委員出缺補選提名徵召辦法」，並成立協調小組。經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一人選後，由黨主席提名，經中執會同意後徵召。若最後協調不成，就會以初選民調方式產生人選。

由於高志鵬請辭民進黨中常委，中執會今並通過，高志鵬請辭中常委之遺缺，於下週三（9日）中執會辦理互推一名中執委出任中常委。

中執會今成立「新北市第三選區立委補選」人選協調小組，由中常委鄭文燦擔任協調小組召集人，成員為中常委張宏陸、中執委陳茂松。

針對民進黨新北市第三選區立委補選人選產生方式，經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，由主席提名，經中執會同意後徵召之。

如經協調後仍無法產生單一適當人選時，協調對象對解決競爭之機制有共識者，則依共識方式產生單一適當人選，如對解決競選之機制無共識者，由協調小組擇定日期，交由2家民調執行單位執行民意調查，產生單一適當人選，民調執行單位其中一家須含中央黨部民意調查中心。單一適當人選由主席提名，經中執會同意後徵召之。如有特殊選情考量，得由協調小組另訂方案，經中執會同意後執行之。

此外，民進黨將於1月6日進行黨主席補選，產生新任黨主席。中執會今並通過，下週三（9日）召開中執會，討論「2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員補選」提名相關事宜。

由於高志鵬同時為民進黨「2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員補選」協調小組成員，高志鵬請辭中常委後，中執會今通過，由中常委鄭寶清出任協調小組成員，與協調小組召集人、中常委鄭文燦，中常委張宏陸共同辦理徵詢協調作業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/