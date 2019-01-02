侯友宜市長辦公室開箱 30多年前辦案筆記本曝光

2019-01-02 17:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天向媒體展示位於市府18樓的市長辦公室空間，除了擺放關公雕像，還有巨幅「安居樂業」、「正氣」等墨寶，其中書櫃保留30多年擔任警察時的辦案筆記本，詳細記載案情經過、嫌犯與被害人等資料。侯友宜說，保留這些物品是為了提醒自己「莫忘初衷」。

一走進市長辦公室，映入眼簾的是以「友宜」為名題詞的書法作品，寫著：「宜公宜私宜國家，友親友人友天下。」侯友宜說，父母親給他取的名字很有意義，這首詞也是自我期許，「但是沒有人那麼厲害啦！公、私都能兼顧」，就像他一輩子當公務員，把一生奉獻給國家，難免疏於對家庭照顧。

接著走進另一間會議室，是侯友宜平日和局處首長開會討論的空間，擺設橢圓形會議桌，牆壁懸掛「安居樂業」墨寶，也是侯友宜競選期間的政見主軸，希望上任後給新北市民安居樂業的好日子。

最後走進侯友宜平日簽署公文的辦公室，沙發椅旁擺設一尊關公雕像，侯友宜表示，那是前警政署長丁原進留下來的，希望以關公浩然正氣的精神懲奸除惡，現在擔任地方首長，要做到公平正義。

隨後侯友宜靠近書櫃，拿出一疊「有歲月痕跡」的筆記本，最早可回溯至1981年，裡面滿滿記載當年任職刑警時的辦案紀錄，包括嫌犯照片、被害人資料與犯案經過等細節。

侯友宜說，早期不像現今科技辦案，也沒有電腦，都要靠手寫筆記，警方一一追查線索，雖然有些案子至今仍未破獲，但這些物品從以前就一直帶在身邊，時刻提醒自己「莫忘初衷」。

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