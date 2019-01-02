蔡英文強悍回應習近平 網友推爆：這就是我們的總統

2019-01-02 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平在《告台灣同胞書》發表40週年之際，今（2日）上午在北京人民大會堂出席紀念會並發表談話，過程中重提一國兩制並觸及兩岸統一議題。對此蔡英文總統下午親自回應，直言台灣絕對不會接受一國兩制，強悍的回應被網友立刻推爆，直呼「這就是我們的總統！」

蔡英文總統強調，台灣不接受九二共識也不接受一國兩制，因為絕大多數台灣民意都堅決反對。蔡英文說，兩岸可以坐下來談，但前提是有4個必須：「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」、「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」。

蔡英文正面回擊習近平談話，相關消息被轉載到PTT後讓網友們大呼過癮，紛紛在推文中狂喊「有骨氣！」、「太帥氣啦！」、「拒絕一國兩制」、「對中國強硬就是要推！」、「總統就是該選這種的，感動」。有鄉民則表示，只要去看看香港的現狀，就能知道一國兩制是無法接受的。

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